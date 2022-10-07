Клуб официально подтвердил продление контракта с главным тренером Стивом Купером до лета 2025 года.

Ещё один россиянин теряет клуб АПЛ за смешную сумму

Такое решение выглядит несколько несвоевременным, ведь Форест в последнем туре позорно проиграл Лестеру (0:4) и свалился на последнюю строчку таблицы АПЛ. Впрочем, руководство сильно доверяет Куперу благодаря предыдущим успехам. Валлиец принял команду в сентябре прошлого года и героически вывел в элиту впервые с 1998 года. Летом главному тренеру привезли более 20 новичков, на которых потратили 160 млн евро.

Добавим, что следующий матч Ноттингем Форрест проведет 10 октября, принимая Астон Виллу.

Лестер одержал первую победу в АПЛ, разбив Ноттингем Форест – Роджерс спасен, эффектный гол пяткой, дубль Мэддисона