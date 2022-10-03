Дев'ятий тур АПЛ закривали аутсайдери турнірної таблиці. Лестер, який не виграв ще жодного матчу і опинився на самісінькому дні з жалюгідним одним набраним очком, приймав Ноттінгем Форест, у якого було 4 бали і одна перемога в чемпіонаті. Для Брендана Роджерса, як і для його візаві Стіва Купера, цей матч був, ймовірно, останнім шансом врятувати свою посаду після абсолютного провалу на старті сезону.

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Суперники розпочали гіперактивно – вже за неповних дві хвилини команди обмінялися ударами по воротах. Меддісон двічі поклав захисника і навісив на Дьюсбері-Хола, але той схибив з меж воротарського. Він же спробував щастя вже дальнім ударом, однак знову неточно. Не влучив і Варді, який був першим на м'ячі після подачі зі штрафного, а інший його удар забрав Хендерсон. Значно активніше діяв Лестер у перші хвилини (7 ударів за 16 хвилин). Гостей в атаці майже не було.

Але саме Форест могли забивати на 22-й хвилині. Авоньї вийшов майже віч-на-віч з кіпером і влучив у стійку. Розплата прийшла блискавично – Меддісон з допомогою рикошету відкрив рахунок ударом з лінії штрафного. Одразу підопічні Роджерса забили вдруге – майже з цієї ж позиції. Варді асистував Барнсу, який поклав у дальній кут.

На 35-й хвилині становище Ноттінгема стало катастрофічним. Меддісон оформив дубль розкішним ударом зі штрафного і довів рахунок до розгромного. 3:0 до перерви – серйозна заявка на першу перемогу в АПЛ. Гості могли забивати першими, що кардинально змінило б хід гри, однак свій шанс змарнували. Хоча й Лестер і близько не награв аж на 3 голи – лише 0,81 xG. Підопічним Брендана Роджерса пощастило.

На старті другого тайму Ворд врятував Лестер після виходу віч-на-віч. Знову Авоньї змарнував свій момент. "Лиси" згодом знову покарали суперника за нереалізацію. Дака, який вийшов на заміну, ефектним ударом п'ятою зробив рахунок 4:0. Меддісон до двох м'ячів додав ще й гольовий пас.

Лестер здобув першу перемогу в АПЛ і піднявся з останнього місця, опустивши туди якраз Ноттінгем Форест. У обох команд по 4 очки. Брендан Роджерс поки може видихнути спокійно – його відставка, схоже, наразі скасовується. А от Стіва Купера вже навряд чи щось врятує.

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