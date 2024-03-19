"Ачербі змінив свої свідчення": Жезус розкрив точну цитату захисника Інтера
Центральний захисник Наполі Жуан Жезус заявив, що захисник Інтера Франческо Ачербі збрехав, коли публічно заявив, що не виявив расизму щодо нього.
"Для мене питання було закрите вчора на полі вибаченнями Ачербі, і, чесно кажучи, я б вважав за краще не повертатися до цієї ганебної події. Однак сьогодні я прочитав заяви Ачербі, які повністю суперечать тому, що сталося – тому, що він насправді сказав мені на полі, і що підтверджують докази, засновані на результатах читання по губах. Я не потерплю цього. З расизмом необхідно боротися тут і зараз.
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Ачербі сказав мені: "Іди, н*гер, ти всього лише н*гер". Після мого протесту рефері він визнав, що припустився помилки, і перепросив, додавши: "Для мене "н*гер" – це така ж образа, як і будь-яка інша". Сьогодні він змінив свою версію подій і стверджує, що жодної расистської образи не було. Мені більше нічого до цього додати", – написав Жезус у своєму Instagram, додавши хештег #нірасизму.
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