"Для мене питання було закрите вчора на полі вибаченнями Ачербі, і, чесно кажучи, я б вважав за краще не повертатися до цієї ганебної події. Однак сьогодні я прочитав заяви Ачербі, які повністю суперечать тому, що сталося – тому, що він насправді сказав мені на полі, і що підтверджують докази, засновані на результатах читання по губах. Я не потерплю цього. З расизмом необхідно боротися тут і зараз.

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Ачербі сказав мені: "Іди, н*гер, ти всього лише н*гер". Після мого протесту рефері він визнав, що припустився помилки, і перепросив, додавши: "Для мене "н*гер" – це така ж образа, як і будь-яка інша". Сьогодні він змінив свою версію подій і стверджує, що жодної расистської образи не було. Мені більше нічого до цього додати", – написав Жезус у своєму Instagram, додавши хештег #нірасизму.

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