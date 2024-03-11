Мбокані залишився без клубу – про його відхід з вірменського Ноа повідомив Transfermarkt.

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Конголезець покинув єреванський клуб ще 1-го березня. Загалом, 38-річний Мбокані провів за Ноа 10 матчів, у яких відзначився 2 голами та 3 асистами.

Нагадаємо, що Дьємерсі свого часу став найдорожчим гравцем Динамо в історії – за форварда заплатили 11 млн євро Андерлехту. Мбокані виступав за киян з 2013-го по 2018-й роки, але з 2015-го вирушав у оренди кожного сезону. Загалом, конголезець провів 76 матчів за Динамо, в яких відзначився 30 голами та 14 асистами.

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