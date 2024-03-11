Мбокани остался без клуба – о его уходе из армянского Ноа сообщил Transfermarkt.

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Конголезец покинул ереванский клуб еще 1-го марта. Всего 38-летний Мбокани провел за Ноа 10 матчей, в которых отметился 2 голами и 3 ассистами.

Напомним, что Дьемерси в свое время стал самым дорогим игроком Динамо в истории – за форварда заплатили 11 млн евро Андерлехту. Мбокани выступал за киевлян с 2013-го по 2018-й годы, но с 2015-го отправлялся в аренды каждый сезон. В общем, конголезец провел 76 матчей за Динамо, в которых отметился 30 голами и 14 ассистами.

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