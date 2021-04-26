"Я хочу розпочати свою історію з того, наскільки сильно люблю Лігу чемпіонів. Цей турнір завжди був для мене найважливішим у світі. Цей трофей, цей гімн... Спогади тягнуться ще з дитинства. Ті ночі на початку 2000-х були особливими. Особливо для таких дітей, як я, – нащадків емігрантів. Кожного разу, коли турецька команда грала єврокубковий матч, батьки припиняли будь-яку роботу. Вони так вболівали за свою команду, наче від цього залежало їхнє життя.

Ніколи не забуду, як Галатасарай виграв Кубок УЄФА у 2000 році. Мені було дев'ять. Вся моя родина насправді є фанатами Галатасарая, крім мами, яка вболіває за Фенербахче! Тоді ми всі разом дивилися фінал, а коли перемогли Арсенал в серії пенальті, мій дядько Ільхан, який на шість років старший за мене, розплакався від щастя. Він плакав, як дитина. Я пам'ятатиму це до кінця життя. І це був лише Кубок УЄФА, при всій повазі до цього турніру. Уявляєте, що означала б перемога в Лізі чемпіонів?

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У моїй кар'єрі є одна гра, про яку я досі багато думаю. Це фінал Ліги чемпіонів у 2013 році. Борусія Дортмунд – Баварія. Це було феноменально. У мене був один із найкращих сезонів, і я навіть забив з пенальті у тій грі. Для нас це мала бути вишенька на торті, але ми програли 1:2. Це було жахіття. Навіть після гри я не міг цього зрозуміти. Як? Чому? Чи я ще колись отримаю такий шанс?

Чесно кажучи, той фінал все ще переслідує мене. Я прагну виграти цей трофей. Але водночас боюся, що якщо ти чогось дуже хочеш, то ніколи цього не отримаєш. Такі думки інколи непокоять мене вночі. Я знаю, що маю відкинути всі ці сумніви та поразки, але це непросто. Звичайно, я міг би просто сказати всім, що я надзвичайно впевнений у собі хлопець. Але якби я так зробив, я не був би чесним.

Багато людей думають, що у футболістів ідеальне життя, а ми живемо у своєрідній бульбашці щастя, яка ніколи не лусне. Це далеко не так, я хотів би розвіяти низку міфів.

Вже більше восьми місяців я не бачив своїх батьків та брата. А решту своєї родини не бачив більше року. Мої найкращі друзі далеко від мене. Звичайно, частково це пов’язано з пандемією, і я знаю, що мільйони людей опинилися в аналогічній ситуації. Але, якщо чесно, я протягом всієї своєї кар'єри відчував самотність. Так було з тих пір, як я пішов з дому, коли мені було 18 років.

Очевидно, мені гріх на щось скаржитися. Я багатий, відомий, можу робити те, що люблю. Я б ніколи не хотів чогось іншого. Але я часто згадую той день, коли я став професіональним футболістом. Це сталося досить пізно, тому я довгий час не знав, чи це втілиться у реальність.

Коли ти молодий, то думаєш, що вся кар’єра буде казкою. Першу особисту трагедію я пережив ще в дитинстві. Коли мені було вісім років, я зрозумів, яким жорстоким може бути футбол. Мене взяли в академію Шальке – я народився в Гельзенкірхені, тому всі хлопці з цього міста хочуть грати за цю команду. Там я пробув рік, але потім почалися проблеми з щиколоткою. Я пішов до лікаря, і він сказав, щоб я півроку не грав у футбол. У школі мені довелося носити спеціальну шкарпетку для щиколотки. Відповідно, на одній нозі я носив крихітне взуття, а на іншій – масивне. Я ледве ходив, не кажучи вже про те, щоб грати у футбол. Коли сезон закінчився, Шальке відпустив мене. Я почувався приблизно так, наче мене схопили за комір і викинули за двері. Це стало сильним ударом – здавалося, що моя мрія померла, а кар'єра закінчилася.

Я повернувся додому і хотів просто пограти у футбол з друзями. Через 3 роки Шальке покликав мене назад, але я відмовився. Я все ще почувався ображеним, тому сказав батькові: "Скажи їм, що я не поїду". Батьки не надто зрозуміли моє рішення, але ніколи не схиляли мене до Шальке. Вони просто хотіли, щоб я нормально закінчив школу, адже вони цього так і не зробили.

Батьки виросли в Туреччині і обоє почали рано працювати. Мама була кухарем, а батько – водієм вантажівки у пивній компанії. Вони не мали освіти, щоб отримати високооплачуванішу роботу. Тому вони стежили за мною і братом, як ми вчимося. Спершу я отримував непогані оцінки, але коли почав займатися футболом, вони погіршилися. Я реально боявся не скласти випускні іспити. Але страх розчарувати батьків гнав мене вперед. Зізнаюся, я досі боюся тих іспитів, хоча минуло 12 років. Серйозно, досі можу прокинутися вночі через те, що наснилися ці кляті іспити.

Батьки відмінно виховали нас з братом, за що я їм дуже вдячний. Водночас я відчуваю, що пожертвував молодістю заради успіху. Коли мої друзі у п'ятницю зустрічалися і йшли розважатися, я залишався вдома, адже наступного дня була гра. Цікаво, що на той момент я ще не знав, чи стану професіональним футболістом. Вперше задумався про це, коли мені було 17 – тоді мене запросив Бохум. Я зіграв у двох товариських матчах. В одному забив гол, у іншому асистував. І лише через півроку був підписаний перший контракт із Нюрнбергом. Тоді настали речі, про які я раніше не задумувався.

Довелося залишити сім'ю і друзів. Уявіть собі хлопця, який все життя провів в одному місті, поруч із батьками, братом і кузенами, а тепер потрібно поїхати 450 кілометрів від дому, щоб жити самостійно. Він стає по-справжньому самотнім. Потім він повинен адаптуватися в дорослому футболі, який дуже відрізняється від юнацького. Більше того – через два тижні він отримує травму. Потім він розчаровується у старших гравцях, оскільки вони багато в чому помиляються, але турецьке виховання змушувало його поважати старших, тому він мовчав. Уявили картину? Це я у Нюрнберзі. Тоді я був щиро вдячний, що Шальке вигнав мене. Я вже зіткнувся з цим величезним розчаруванням, тому був готовий до нової боротьби. Зрештою, саме це допомогло мені пробитися в першу команду і провести там два успішні сезони.

Коли я переїхав у Дортмунд, то думав, що вже готовий до всього. Як же я помилявся. Ніколи не забуду, як шукав квартиру в місті і почув, що люди говорять про мене. Вони сказали: "Ви бачили його прізвище? Гюндоган. Це турецька мова. Ти справді думаєш, що він може собі це дозволити?". Але коли сказав їм, що я футболіст, їхній тон повністю змінився. "О, сер, будь ласка, заходьте, дивіться. Прошу, кажіть, чим ми можемо допомогти". Іронія полягає в тому, що ці люди самі були іммігрантами! Це дивно і сумно.

Чимало людей дивувалися, що я добре розмовляю німецькою. Я відповідав: "Ну, взагалі-то, я народився і виріс у Німеччині. Було б дивно і прикро, якби я не знав мови". Те саме було і в Туреччині, звідки мої батьки. Я теж вважаю себе турком. Це доволі незвично – почуваюся затисненим між двома країнами. Одні кажуть, що я – турок. Інші – що не зовсім турок. Так хто ж я тоді?

Найгірше було тоді, коли потрібно було обирати, за яку збірну грати. Я ще був підлітком і не знав, чи стану сильним гравцем. Навіть не міг уявити, які реакції спричинить моє рішення. Особливо в Туреччині, де почали сумніватися, чи я дійсно турок. Це дратувало. Те, що я граю за збірну Німеччини з футболу, не робить мене не турком, правда ж? Але багатьом це важко зрозуміти. На щастя, більшість критиків переважно висловлюються в соцмережах. Коли я їду в Туреччину, там до мене ставляться відмінно і пишаються тим, чого я досяг.

За іронією долі, в Борусії я повинен бути замінити Нурі Шахіна – іншого етнічного турка. Він був найкращим гравцем року, став чемпіоном і поїхав у Реал. Минуло 3 місяці, а я не потрапляв у склад. Жодного тиску, правда? На щастя, я вже звик до невдач і знав, що потрібно працювати. Згодом один із футболістів отримав травму і Юрген Клопп випустив мене. Я навіть не встиг розім'ятися, як слід, але зіграв доволі добре. Після того все змінилося. Я забив переможний гол у півфіналі Кубка Німеччини на 120-й хвилині. Борусія вийшла у фінал і розгромила Баварію. Окрім Кубка, ми виграли Бундеслігу. Це було неймовірно.

Одного разу я серйозно розізлив Клоппа. У команді існувало правило – якщо тебе турбує здоров'я, потрібно одразу казати тренеру і лікарям. В такому разі Юрген знав, що гравець не може тренуватися, щоб не отримати травми. Але тоді ми не надто вдало виступали в чемпіонаті і я не сказав про біль у щиколотці. Подумав, що все минеться. Я прийшов на тренування за годину до його початку і попросив лікаря оглянути ногу. Тут зайшов Клопп, який був, м'яко кажучи, не радий. Він спитав, чому я не повідомив про біль, адже знаю правило. Раптом Юрген насупився, стиснув зуби (ну, ви ж знаєте цю його гримасу) і крикнув: "Роби, що хочеш!". І пішов.

Я все ж вийшов на тренування і побачив Клоппа. Він підійшов. Я чекав довгої лекції, але він раптом посміхнувся і обійняв мене. Клопп сказав: "Знаєш, чому я розлютився? Я турбуюся про вас і не хочу, щоб мої футболісти травмувалися". Я був шокований. Ще кілька хвилин тому він був готовий мене вбити, а тепер розмовляв, як батько з сином. Тоді я зрозумів, наскільки це велика людина. Той урок від Клоппа я запам'ятаю на все життя – бути чесним зі всіма. І з собою, і з іншими.

Це довелося застосувати в 2016 році, коли я йшов з Борусії. Настало відчуття, що я пересидів там. Мені був потрібен новий виклик та зміни. У лютому Гвардіола оголосив, що покидає Баварію і йде в Манчестер Сіті. Тоді я подумав: "От він, шанс. Я хочу до цього тренера". Мені імпонувала Барселона Пепа, яку я вважаю найкращою командою в історії футболу. Кожного разу, коли ми грали проти його Баварії, це було неймовірно складно.

Гюндоган просто пояснив різницю між Гвардіолою і Клоппом

Від кількох людей чув, що я імпоную Гвардіолі, як гравець. В одному з матчів я з іншими гравцями Борусії стояв у тунелі та готувався вийти на другий тайм. Пеп пройшов поруч і зачепив мене. Я спитав: "У чому справа?". Можливо, це було випадково, але я досі згадую той епізод. Коли я підписував контракт із Сіті, то хотів спитати Гвардіолу про той епізод, але не наважився. Взагалі, у мене було багато питань до нього – про команду, плани, тактику тощо. Але витиснув із себе лише одне: "Ви дійсно хочете мене?". Звичайно, я знав відповідь, але мені важливо почути це від нього.

Одного разу ми гуляли Манчестером з моїм товаришем і згадали, що в Пепа день народження. Тоді друг запропонував привітати його. Ми купили пляшку шампанського, а товариш підписав листівку іспанською мовою. Ми з Гвардіолою сусіди, тож мій друг пішов до нього і передав презент. Повернувшись, він сказав, що Пеп був радий такому сюрпризу. Минуло десь півгодини і тут у мої двері постукали. Я подумав, що друг замовив піцу, чи щось інше. Він пішов відчиняти, і я чую голос Гвардіоли: "А де Гюндо?". Ми були здивовані, бо Пеп – дуже домашня людина. Ми живемо поруч, але на той момент він жодного разу не був у мене вдома.

Гвардіола приніс пляшку шампанського і три келихи. Ми просиділи десь годину. Тоді я переконався, що головне в житті – бути людьми. Коли я закінчу кар'єру, то найбільше пам'ятатиму якраз такі миттєвості, а не якусь Лігу чемпіонів.

Виграю я її, чи ні, але точно буду задоволений своєю кар'єрою. Просто стати футболістом – це вже мрія, якої не досягли мільйони хлопців у всьому світі. Я досі пам'ятаю той день, коли це сталося зі мною. Мені 18 років, я сиджу на подвір'ї школи разом зі своїми друзями під час обідньої перерви. Тут під'їжджає авто, і я розумію, що десь його бачив. Це був мій дядько Ільхан. Але що він робить тут? Він підходить до мене і каже: "Збирай речі". Я не зрозумів, чому. Він каже: "Ти завтра їдеш до Нюрнберга. Вони запропонували тобі контракт". І я не можу в це повірити. Ми заходимо всередину, щоб сказати старості, що я залишаю школу. Наступного дня ми прокидаємось о 5-й ранку, щоб вирушити в нове життя. Я прощаюся з батьками і йду з дому. Може, назавжди, але тоді я цього не знав. Радий, що те рішення в підсумку виявилося правильним".

За матеріалами The Players' Tribune. Переклав та адаптував Юрій Яковлєв.

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