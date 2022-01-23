"Чи будуть ще новачки у зимове трансферне вікно? Так, найближчим часом ми оголосимо про підписання. Поки що можу сказати за одного гравця, це хороший трансфер.

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Контракт та юридична частина вже погоджені, залишилося пройти медогляд, тому заздалегідь не хочу розголошувати деталі. Сподіваюся, що незабаром ми оголосимо про підсилення", – поділився Левчук у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, цієї зими "синьо-золоті леви" вже підписали Владислава Бугая, Івана Пономаренка, Богдана Мишенка та Фарука Мії. До слова, Львів завершив першу частину сезону на 12 місці в чемпіонаті України, маючи в активі 17 очок.

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