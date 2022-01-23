"Будут ли новички в зимнее трансферное окно? Да, в ближайшее время мы объявим о подписании. Пока могу сказать за одного игрока, это хороший трансфер.

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Контракт и юридическая часть согласованы, осталось пройти медосмотр, поэтому заранее не хочу разглашать детали. Надеюсь, что в скором времени мы объявим об усилении", – поделился Левчук в комментарии Tribuna.

Напомним, этой зимой "сине-золотые львы" уже подписали Владислава Бугая, Ивана Пономаренко, Богдана Мишенко и Фарука Мийи. Львов завершил первую часть сезона на 12 месте в чемпионате Украины, имея в активе 17 очков.

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