Львів у своєму Instagram повідомив про прихід Фарука Мії. Контракт розрахований до кінця сезону з опцією пролонгації.

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Зазначимо, що Міа є другим найкращим бомбардиром в історії збірної Уганди – у його активі 22 голи в 69 поєдинках (у першого місця 26 забитих м'ячів).

Додамо, що останнім клубом африканця був турецький Коньяспор. Також Мія встиг пограти за бельгійські Стандард та Мускрон, хорватську Горіцу та азербайджанський Сабаїл.

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