Український захисник Інтер Маямі Сергій Кривцов у грі 1-го туру МЛС відзначився дебютним голом у ворота Монреаля і допоміг своїй команді здобути стартову перемогу у чемпіонаті. Наш співвітчизник провів на полі увесь поєдинок і був визнаний найкращим гравцем матчу.

Кривцов феєрично дебютував за Інтер Маямі в МЛС – українець забив гол і став найкращим гравцем матчу

"Я дуже щасливий. Навіть мріяти не міг про це", – прокоментував свій дебют українець у коментарі прес-службі Інтера.

Наступний поєдинок Кривцов і Ко проведуть 5 березня – вдома вони прийматимуть Філадельфію Юніон.

Нагадаємо, Сергій перейшов в Інтер Маямі 31 січня 2023-го і уклав з американцями угоду терміном на 2 роки.

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