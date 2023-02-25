Олександр Зінченко вийшов з перших хвилин. Матч, як і онлайн-трансляція Лестер – Арсенал на "Футбол 24", стартував о 17:00. Команда Роджерса прагнула взяти реванш за лондонське фіаско (4:2). "Лисиці", до того ж, програли останні 4 поєдинки проти "канонірів" з різницею у 2 голи. Підопічні Артети повернули собі 1 місце в АПЛ, і виїзд до другої найгіршої домашньої команди сезону теоретично віщував продовження позитивної серії.

Лестер – Арсенал: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Джака вивів Едегора на ударну позицію вже на 1 хвилині. Згодом норвежець і швейцарець помінялися місцями. Дуже легко Арсенал проходить захисні лінії господарів. Все-таки Мартінеллі, а не Троссар, частіше грає на місці Нкетії в нападі. Едді відчував дискомфорт ще у попередніх матчах, тому сьогодні почав у запасі. Тете з Іхеаначо намагаються тиснути на фланг Зінченка в обороні. В українця, якому сьогодні доручили капітанську пов'язку "канонірів", важкий початок – 3 втрати, одна програна дуель у повітрі за 10 хвилин. А ось на 12-й Олекс класним знайшов Троссара у штрафному – черговий заблокований удар.

Zinchenko made Arsenal captain today, at Odegaard’s suggestion, to mark the first anniversary of Ukraine war.

Excellent move. pic.twitter.com/XPQSIjYSjt — Piers Morgan (@piersmorgan) February 25, 2023

І знову лідер збірної України розганяє елегантний розіграш перед штрафним. Троссар ефектно п'ятою продовжив, Мартінеллі задумував не менш яскраво, але накинув занадто сильно на Саку. Масований захист Лестера дає раду спокійно і надійно захищатися в низькому блоці, а ось на переходах з атаки лондонці майже ловлять, не вистачає лише якісного удару. На 27 хвилині Троссар геніально поклав після кутового і скидання Джаки, але Поусон з допомогою VAR скасував взяття воріт, адже Вайт притримав голкіпера у воротарському.

Oleksandr Zinchenko's stats against Leicester in the first half:



Accurate passes 42/49 (86%)

Chances created 1

Touches 52

Successful dribbles 1/1 (100%)

Passes into final third 10

Accurate long balls 2/5 (40%)

Interceptions 1

Recoveries 2

Ground duels won 1/1 (100%) pic.twitter.com/3mwOR5Vfgc — Football Talk (@FootballTalkHQ) February 25, 2023

Зінченко невдало скинув у центрі поля. Іхеаначо миттєво вивели сам на сам, Келечі спокійно обвів Ремсдейла, але центрбеки спритно підловили екс-форварда Ман Сіті в офсайд. Вибігав Лестер у контру після того, як Жоржінью накрили на дузі перед карним. В якийсь момент була чисельна перевага, але гості дуже швидко погасили пожежу. Тете сьогодні значно менш помітний, ніж проти МЮ чи Астон Вілли, однак на жовту Мартінеллі підсадив. Помітно не вистачає "лисицям" Меддісона, який традиційно виступає мозком атакувальних операцій. Повний 0 ударів виступає разючим контрастом з попередніми іграми.

HT: Leicester 0-0 Arsenal



xG: 0-0.36

Shots: 0-7

Shots on target: 0-0

touches in opp. box: 8-17

Possession: 26.6%-73.4%

Corners: 0-5



Not a single shot on goal. #LEIARS pic.twitter.com/nPB5OUPyyL — Squawka Live (@Squawka_Live) February 25, 2023

Зіна остаточно освоївся, почав накручувати суперників навіть дриблінгом і стабільно формувати атаки першим пасом. Звісно, без прикрих втрат не обходиться, але як для ролі глибинного плеймейкера з постійним пошуком загострень проти щільної оборони це нормально. Українець за класикою видав найбільше пасів у фінальну третину поля (10). Голом імені двох Габріелів стартувала друга половина. Таки підловив Арсенал на переході. Захисник гостей не мудрував, а простенько закинув зі своєї половини на хід Троссару, той кинув поміж ніг супернику і віддав на Мартінеллі, який ідеально обвів Ворда, не відразу помітивши, що захисник наступив йому на ногу.

Констатуємо, що спрацювала зв'язочка двох лівих вінгерів Арсенала, які по черзі опиняються на вістрі атак. Це був перший удар у площину воріт за 50 хвилин на обидві команди. Змушений серйозніше вмикатися і Лестер. Тете по суті вже виграв боротьбу в Зінченком, але не замкнув гострий простріл Барнса на дальню праву стійку. Мартінеллі ще й асист викотив на порожні ворота для Саки, але сам же й заліз у крихітний офсайд. Зінченко ефектно крутив у дальній, Ворд парирував. Цікаво, що в тій ситуації Олекс опинився поруч із Сакою праворуч у штрафному.

Leandro Trossard's game by numbers vs Leicester:



100% dribbles complete

100% tackles won

7 dues won

2 shots

1 chance created

1 assist

0.12 xG



And had a wonder goal ruled out. pic.twitter.com/vV8XYyqhIj — Squawka (@Squawka) February 25, 2023

Лестер вперше приклався по воротах гостей на 72 хвилині. Зінченко перехопив, але тут же втратив. Ндіді розігнав атаку, Дюсбері-Голл не влучив у лівий нижній кут. Нкетія замінив Троссара. Як і в матчі з Брентфордом, бельгієць зробив свій ключовий внесок у результат. Ось вам і значно дешевша та ефективніша на цей момент заміна Мудрику, якого Артета хотів спочатку. Після 72 хвилини команди так і не спромоглися бодай на 1 удар. Арсенал після заміни Троссара та Едегора більше думав про те, як засушити гру. Зінченка в компенсований час замінив Томіясу. Трудова перемога завдяки максимальній реалізації з очікуваними голами . Арсенал на вершині відривається на 5 очок, але в Манчестер Сіті гра в запасі.

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