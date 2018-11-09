Ротань розповів, чому пішов з Динамо

Екс-футболіст Дніпра, Динамо та збірної України Руслан Ротань розповів про те, чому влітку покинув київський клуб.

"Мені сподобалося, як навесні діяла команда. Молодь, скажімо так, розцвіла, заграла, і це теж було частиною моєї роботи, адже президент і тренер просили допомогти саме з молодими футболістами: підтримати і морально, і десь словом, і на футбольному полі.

"Побиття в Києві" та "Чи дійсно команди грали 11 на 11?": матч Динамо – Ренн в огляді французьких ЗМІ

Звичайно, як футболісту мені хотілося більше грати, але я розумію, у київському Динамо є конкуренція, і я не можу сказати: "Ставте мене, і я буду грати". Тренеру завжди видніше, і зараз я в ролі тренера також це підтримую.

Закінчився контракт, і його не продовжили, але у нас з Хацкевичем відбулась розмова ще до підписання угоди. У лазареті був Сидорчук, і не було зрозуміло, наскільки важка у нього травма. Ми домовилися так: якщо процес реабілітації затягується, то контракт пролонгується. Сергій, слава Богу, одужав, так що контракт ми, звісно ж, не продовжували", – сказав Ротань 112.

"Без Гармаша та Сидорчука на це можна дивитись", або Маріуполь – справжній тест киян: реакція соцмереж на Динамо – Ренн