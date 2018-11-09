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Ротань підтвердив, що міг опинитись у тренерському штабі збірної України

20:12 193 Читать на русском
Ротань підтвердив, що міг опинитись у тренерському штабі збірної України
Руслан Ротань / соцмережі

Тренер Олімпіка Руслан Ротань підтвердив інформацію про пропозицію працювати в тренерському штабі Андрія Шевченка.

"Була пропозиція в травні. Мені дзвонив Андрій Миколайович, але в той час була ймовірність пропозиції від кіпрського клубу, і я був впевнений, що ще буду виходити на поле. Мене все просили почекати, проте в підсумку перехід не відбувся, а Шевченко до того моменту я вже відмовив. Виходить, пролетів повз цієї вакансії.

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З Олімпіком усе вийшло спонтанно, і буквально за тиждень до того, як ми прийняли Олімпік, мені подзвонив Шевчук і сказав, що хотів би разом попрацювати. Я взяв пару днів на роздуми і тоді прийняв остаточне рішення: з професійним футболом в статусі гравця час закінчувати і потрібно переходити на тренерську роботу.

Ми з головним тренером були партнерами по збірній, там добре спілкувалися, товаришували. Він добре мене знав, я добре його знаю, тому вийшов ось такий тандем. Так, я такого не очікував, звичайно, не думав, що вже можу стати тренером, але мені було дуже приємно, коли він подзвонив", – сказав Ротань 112.

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Теги
Україна Україна Олімпік Олімпік Збірна України Андрій Шевченко Андрій Шевченко В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук Руслан Ротань Руслан Ротань
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