"Я продовжую бути частиною сім'ї", – Шахов привітав Дніпро зі 100-річчям

Півзахисник ПАОКа Євген Шахов, який раніше виступав за Дніпро, у своєму Instagram написав привітання з юбілеєм.

"Вітаю зі сторіччям ФК Дніпро! У житті кожного футболіста величезне значення завжди має клуб, який стає уявним мостом для переходу на професійний рівень гри, твого зростання, як гравця і як особистості.

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Для мене цим клубом є ФК Дніпро .Він став мені другою домівкою і завжди буде в моїй пам'яті. Клуб з яскравою і гучною історією, який виховав величезну кількість відомих футболістів, передаючи свої традиції і безцінний досвід.

Життя ФК Дніпро сповнене перемог і розчарувань. Але яка б не складалася ситуація – сім'я залишалася сім'єю... Я дуже вдячний за твою підтримку і тепло. За людей, які грали всім серцем, з якими я працював. За уболівальників, які надавали сил для наступного ривка. За персонал, який завжди буде відданий своєму клубу.

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Я дуже щасливий, що був частиною дійсно чогось грандіозного. І як не крути, я продовжую, хоч і подумки, бути нею...", – написав Шахов.