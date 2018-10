"Я продовжую бути частиною сім'ї", – Шахов привітав Дніпро зі 100-річчям

Поздравляю со столетием ФК “Днепр”! В жизни каждого футболиста огромное значение всегда имеет клуб, который становится воображаемым мостом для перехода на профессиональный уровень игры, твоего роста, как игрока и как личности. Для меня этим клубом является ФК “Днепр".Он стал мне вторым домом и всегда будет в моей памяти. Клуб с яркой и громкой историей, который воспитал огромное количество известных футболистов, передавая свои традиции и бесценный опыт . Жизнь ФК “Днепр” полна побед и разочарований. Но какая бы не складывалась ситуация - семья оставалась семьей... Я очень благодарен за твою поддержку и тепло. За играющих всем сердцем людей, с которыми я работал. За болельщиков, которые придавали сил для следующего рывка. За персонал, который всегда будет предан своему клубу. Я очень счастлив, что был частью действительно чего-то грандиозного. И как ни крути, я продолжаю, хоть и мысленно, быть ею... . Happy 100th anniversary to FC Dnipro! If you are a football player, there is always one club that helps you reach the professional level of the game. Allows you to grow as a player and as a person. To me, this club is FC Dnipro. It became my second home and will always have a special place in my heart. It is the club with a bright history. The club that brought up several famous football players, passed its traditions and priceless experience to them. The story of FC Dnipro is one of triumphs and fiascoes, but it always felt like family regardless of the outcome… I am deeply thankful for your warmth and support. For the people I worked with, the players who put their entire heart into every match. For the football club fans, who gave me strength to move on. For the staff and their loyalty to their club. Being a part of something so glorious makes me incredibly happy. No matter what, I will stand with FC Dnipro in my heart and thoughts. #dnipro #fcdnipro #fcdnepr #днепр #фкднепр #дніпро #fcdnipro1918 @rotanruslan @dmitr.pb @kravchenko_sergiy4 @e_seleznev @dan_stolberg @dmitriypelin @vitaliy1110 @konoplyanka.official @mandzya5555 @jan.lastuvka16 @king_kong_71 @oliinyk2211

A post shared by Evgen Shakhov (@shakhov28) on Oct 30, 2018 at 7:46am PDT