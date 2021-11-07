"Навіщо ти випускаєш Фреда?" – легенда Манчестер Юнайтед звернувся до Сульшера після поразки від Сіті
20:03 - Читать на русском
Рой Кін не є фанатом гри бразильського екс-півзахисника Шахтаря Фреда.
завершено
Ерік Байлі 7’
Бернарду Сілва 45’
7’ Ерік Байлі
45’ Бернарду Сілва
Наставник МЮ Уле Гуннар Сульшер здивував Роя Кіна своїм рішенням поставити Фреда у стартовий склад на поєдинок проти Манчестер Сіті (0:2).
Сульшер: Я не можу сказати, що хочу, щоб Манчестер Юнайтед грав саме так
"Якби я зараз побачив Сульшера, я б його схопив би і запитав: "Навіщо ти випускаєш Фреда?", – заявив Кін після матчу.
Нагадаємо, у 2018-му Манчестер Юнайтед заплатив за Фреда Шахтарю 59 млн євро. У нинішньому сезоні АПЛ бразилець провів 9 матчів, в яких відзначився одним голом.
Манчестер Сіті з двома курйозами впевнено здолав безпорадний Манчестер Юнайтед
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