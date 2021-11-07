Рой Кін не є фанатом гри бразильського екс-півзахисника Шахтаря Фреда.

Наставник МЮ Уле Гуннар Сульшер здивував Роя Кіна своїм рішенням поставити Фреда у стартовий склад на поєдинок проти Манчестер Сіті (0:2).

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"Якби я зараз побачив Сульшера, я б його схопив би і запитав: "Навіщо ти випускаєш Фреда?", – заявив Кін після матчу.

Нагадаємо, у 2018-му Манчестер Юнайтед заплатив за Фреда Шахтарю 59 млн євро. У нинішньому сезоні АПЛ бразилець провів 9 матчів, в яких відзначився одним голом.

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