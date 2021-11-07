Наставник МЮ Уле Гуннар Сульшер удивил Роя Кина своим решением поставить Фреда в стартовый состав на поединок против Манчестер Сити (0:2).

Сульшер: Я не могу сказать, что хочу, чтобы Манчестер Юнайтед играл именно так

"Если бы я сейчас увидел Сульшера, я бы его схватил и спросил: "Зачем ты выпускаешь Фреда?" – заявил Кин после матча.

Напомним, в 2018 году Манчестер Юнайтед заплатил за Фреда Шахтеру 59 млн евро. В нынешнем сезоне АПЛ бразилец провел 9 матчей, в которых отличился одним голом.

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