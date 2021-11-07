"Зачем ты выпускаешь Фреда?" – легенда Манчестер Юнайтед обратился к Сульшеру после поражения от Сити
20:06 - Читати українською
Рой Кин не является фанатом игры бразильского экс-полузащитника Шахтера Фреда.
завершено
Эрик Байли 7’
Бернарду Силва 45’
7’ Эрик Байли
45’ Бернарду Силва
Наставник МЮ Уле Гуннар Сульшер удивил Роя Кина своим решением поставить Фреда в стартовый состав на поединок против Манчестер Сити (0:2).
Сульшер: Я не могу сказать, что хочу, чтобы Манчестер Юнайтед играл именно так
"Если бы я сейчас увидел Сульшера, я бы его схватил и спросил: "Зачем ты выпускаешь Фреда?" – заявил Кин после матча.
Напомним, в 2018 году Манчестер Юнайтед заплатил за Фреда Шахтеру 59 млн евро. В нынешнем сезоне АПЛ бразилец провел 9 матчей, в которых отличился одним голом.
Манчестер Сити с двумя курьезами уверенно одолел беспомощный Манчестер Юнайтед
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