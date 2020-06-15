"Навіщо Шахтар взяв Коноплянку?" – Саленко розкритикував вінгера збірної України

Колишній форвард київського Динамо Олег Саленко поділився думками щодо ротації складу у Шахтарі.

"Чому Шахтар в матчі з Колосом експериментував зі складом? "Гірники" розуміють – вони вже чемпіони... Тренерський штаб Шахтаря пробує різні варіанти з прицілом на наступний сезон.

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Мене не здивує, якщо після закінчення цього чемпіонату з Шахтаря підуть кілька провідних виконавців. Перевірити резерв в матчі з Колосом – чудовий варіант! Програти "гірники", навіть при такому розкладі, не могли, а нічия для них не страшна.

Проти Колоса вийшов і Коноплянка, але грою своєї не вразив. Для мене взагалі залишається загадкою, навіщо Шахтар взяв Коноплянку. За останній час він ніде себе не проявив, і кожна його нова гра лише підтверджує це. Коноплянка – вільний художник, як і бразильці Шахтаря, але вони, на відміну від українця, по повній відпрацьовують в обороні", – сказав Саленко у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, у матчі 26-го туру Шахтар з мінімальним рахунком здолав ковалівський Колос. Коноплянка вийшов у старті і був замінений на 61-й хвилині.

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