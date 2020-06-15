Венглинський виділив головну перевагу Каштру над Фонсекою

Екс-нападник київського Динамо та футбольний експерт Олег Венглинський знайшов суттєві відмінності у роботі з Шахтарем між теперішнім і колишнім наставниками "гірників".

"Каштру значно сміливіший за свого попередника. Дає шанс молодим гравцям, намагається їх розкрити, чого не було при Фонсеці – той сподівався лише на старожилів.

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Каштру по повній програмі всіх застосовує, дивиться, чи може футболіст грати в основі у майбутньому, дає всім шанс! Каштру думає про інтереси команди. Це підтверджено діями, вчинками.

Візьмемо, для прикладу, того ж Сікана. Йому ж давали шанс! Але в силу якихось причин він себе поки не реалізував. Відразу переключилися на Фернандо. Це погано для нашого гравця, так, але шанс був – отже треба рости", – сказав Венглинський у програмі "Профутбол".

Нагадаємо, Шахтар впевнено лідирує у чемпіонаті Україні, відірвавшись від найближчого переслідувача – Динамо – вже на 16 очок.

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