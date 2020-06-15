"Зачем Шахтер взял Коноплянку?" – Саленко раскритиковал вингера сборной Украины

Бывший форвард киевского Динамо Олег Саленко поделился мыслями о ротации состава в Шахтере.

"Почему Шахтер в матче с Колосом экспериментировал с составом? "Горняки" понимают – они уже чемпионы... Тренерский штаб Шахтера пробует разные варианты с прицелом на следующий сезон.

Венглинский выделил главное преимущество Каштру над Фонсекой

Меня не удивит, если по истечении этого чемпионата из Шахтера уйдут несколько ведущих исполнителей. Проверить резерв в матче с Колосом – отличный вариант! Проиграть "горняки", даже при таком раскладе, не могли, а ничья для них не страшна.

Против Колоса вышел и Коноплянка, но игрой своей не впечатлил. Для меня вообще остается загадкой, зачем Шахтер взял Коноплянку. За последнее время он нигде себя не проявил, и каждая его новая игра только подтверждает это. Коноплянка – свободный художник, как и бразильцы Шахтера, но они, в отличие от украинца, по полной отрабатывают в обороне", – сказал Саленко в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, в матче 26-го тура Шахтер с минимальным счетом одолел ковалевский Колос. Коноплянка вышел в старте и был заменен на 61-й минуте.

"В епізоді з Поповим можна ставити пенальті": Динамо варто віддати належне, Десна – фаворит, або Що з Олександрією?