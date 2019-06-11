Навас попросив Реал надати йому статус вільного агента – мадридці хочуть отримати від ПСЖ компенсацію

Голкіпер Реала Кейлор Навас рішуче налаштований покинути Сантьяго Бернабеу.

Костаріканець попросив Реал виплатити йому зарплату за контрактом і відпустити вільним агентом, повідомлє AS.

ПСЖ розглядає Наваса на місце Буффона

За інформацією видання, Реал не влаштовує такий розвиток подій. "Королівський клуб" має намір отримати від продажу Наваса мінімум 20 мільйонів євро.

З Кейлором вже зв'язувалися представники ПСЖ. Парижани готові задовільнити вимоги голкіпера по зарплаті, але не хочуть платити Реалу.

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