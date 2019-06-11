Навас попросив Реал надати йому статус вільного агента – мадридці хочуть отримати від ПСЖ компенсацію

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"Коноплянка і Циганков розчарували". Чому Україна мучилася з Люксембургом, а Львову не варто віддавати усі матчі збірноїЗбірна України — 14:00 6513
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