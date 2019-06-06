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ПСЖ розглядає Наваса на місце Буффона

08:53 678 Читать на русском
ПСЖ розглядає Наваса на місце Буффона
Кейлор Навас та Едінсон Кавані / Фото UEFA

Голкіпер мадридського Реала Кейлор Навас може перебратись в Париж.

Керівництво ПСЖ має серйозний намір підсилити воротарську позицію Кейлором Навасом, повідомляє Marca.

Буффон не збирається завершувати кар'єру, – агент

Представники парижан вже ведуть перемовини з Реалом щодо переходу костариканця.

Трансфер виглядає цілком ймовірним, адже Навас втратив основне місце у воротах мадридців, поступившись молодому Тібо Куртуа. В минулому сезоні Ла Ліги 32-річний воротар провів лише 10 матчів.

Нагадаємо, напередодні табір паризького клубу покинув легендарний голкіпер Джанлуїджі Буффон.

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