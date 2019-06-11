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Навас попросил Реал предоставить ему статус свободного агента – мадридцы хотят получить от ПСЖ компенсацию

16:32 59 Читати українською
Навас попросил Реал предоставить ему статус свободного агента – мадридцы хотят получить от ПСЖ компенсацию
Кейлор Навас / Getty images

Голкипер Реала Кейлор Навас решительно настроен покинуть Сантьяго Бернабеу.

Костариканец попросил Реал выплатить ему зарплату по контракту и отпустить свободным агентом, сообщат AS.

ПСЖ рассматривает Наваса на место Буффона

По информации издания, Реал не устраивает такое развитие событий. "Королевский клуб" намерен получить от продажи Наваса минимум 20 миллионов евро.

С Кейлором уже связывались представители ПСЖ. Парижане готовы удовлетворить требования голкипера по зарплате, но не хотят платить Реалу.

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