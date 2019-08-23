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Навас готовий зіграти проти Вальядоліда попри запит на трансфер

19:51 193 Читать на русском
Навас готовий зіграти проти Вальядоліда попри запит на трансфер
Кейлор Навас / Foxsports

Голкіпер Реала Кейлор Навас заявив про готовність зіграти у матчі проти Вальядоліда.

 

Голкіпер Реала Кейлор Навас готовий зіграти у матчі проти Вальядоліда, про що повідомив у своєму Instagram.

Навас попросив Реал відпустити його до іншого клубу, – Marca

Після тренування воротар мадридців виклав сторіс з дописом: "готовий до завтрашнього дня, Хала Мадрид!". Зазначимо, що Зінедін Зідан розраховує на голкіпера, про що розповів на прес-конференції перед матчем проти Вальядоліда.

Нагадаємо, мадридський Реал 24 серпня зустрінеться з Вальядолідом у рамках 2-го туру Ла Ліги, початок гри о 20:00. Відзначимо, що у складі Вальядоліда може дебютувати українець Андрій Лунін.

Чи зможе Лунін повернутись у Реал цього літа – Зідан і наставник Вальядоліда коментують дивну ситуацію

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Теги
Іспанія Кейлор Навас Кейлор Навас Реал Мадрид Реал Мадрид Зінедін Зідан Зінедін Зідан Андрій Лунін Андрій Лунін Реал Мадрид - Вальядолід
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