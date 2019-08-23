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Навас готов сыграть против Вальядолида несмотря на запрос на трансфер

19:51 11 Читати українською
Навас готов сыграть против Вальядолида несмотря на запрос на трансфер
Кейлор Навас / Foxsports

Голкипер Реала Кейлор Навас заявил о готовности сыграть в матче против Вальядолида.

 

Голкипер Реала Навас готов сыграть в матче против Вальядолида, о чем сообщил в своем Instagram.

Навас попросил Реал отпустить его в другой клуб, – Marca

После тренировки вратарь мадридцев выложил сторис с сообщением: "готовый к завтрашнему дню, Хала Мадрид!". Отметим, что Зинедин Зидан рассчитывает на голкипера, о чем рассказал на пресс-конференции перед матчем против Вальядолида.

Напомним, мадридский Реал 24 августа встретится с Вальядолидом в рамках 2-го тура Ла Лиги, начало игры в 20:00. Отметим, что в составе Вальядолида может дебютировать украинец Андрей Лунин.

Сможет ли Лунин вернуться в Реал этим летом – Зидан и наставник Вальядолида комментируют странную ситуацию

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