Навас готов сыграть против Вальядолида несмотря на запрос на трансфер

Голкипер Реала Кейлор Навас заявил о готовности сыграть в матче против Вальядолида.

Голкипер Реала Навас готов сыграть в матче против Вальядолида, о чем сообщил в своем Instagram.

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После тренировки вратарь мадридцев выложил сторис с сообщением: "готовый к завтрашнему дню, Хала Мадрид!". Отметим, что Зинедин Зидан рассчитывает на голкипера, о чем рассказал на пресс-конференции перед матчем против Вальядолида.

Напомним, мадридский Реал 24 августа встретится с Вальядолидом в рамках 2-го тура Ла Лиги, начало игры в 20:00. Отметим, что в составе Вальядолида может дебютировать украинец Андрей Лунин.

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