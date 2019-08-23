Чи зможе Лунін повернутись у Реал цього літа – Зідан і наставник Вальядоліда коментують дивну ситуацію

Андрій Лунін став заручником неприємної ситуації. Кейлор Навас дуже не вчасно вирішив покинути Реал – збулися найгірші побоювання іспанських ЗМІ.

Хаос з позицією воротаря Реала триває навіть тоді, коли здавалося, що все заспокоїлося і стало на свої місця. Як і прогнозували, Навас підклав свиню своєму нинішньому клубові. Як тільки Лунін перейшов у Вальядолід на правах оренди, Кейлор несподівано озвучив своє бажання змінити обстановку. У Мадриді він лише №2 за плечима Куртуа, а в ПСЖ знову стане головним. Схоже, парижани просто зрозуміли, що їм не вдасться підписати Доннарумму і зосередили свою увагу на економнішому варіанті, за який не доведеться платити захмарну ціну.

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Навас зірве подвійний куш. Кейлор поверне собі місце основного стража воріт у топ-команді, а також підвищить свій оклад з 5 мільйонів євро чистими (Реал з податками платить цілих 10), які отримував у Мадриді, до 7-8 у Парижі. Непогано як для майже 33-річного воротаря! Питання ціни постане досить гостро. Якщо костаріканець не стане частиною трансферу Неймара чи Мбаппе, потрібно буде домовитись про суму відступних. Це точно не будуть 20 мільйонів євро, які вимагав Флорентіно Перес, але і не 0, як цього хотіли катарські шейхи.

Якщо Навас піде, Реал змушений буде шукати йому заміну. Серед варіантів розглядають не лише прихід досвідчених і якісних ветеранів на зразок Дієго Лопеса, який приходив на Бернабеу, коли йому було за 30. Як поінформував авторитетний журналіст радіо COPE Аранха Родрігес, інша можлива опція – запропонувати 19-річному Альтубе сенсаційне підвищення у статусі до другого кіпера. Дієго тільки цього літа пройшов перші збори з головною командою, ставши третім після відходу українця в оренду. Утім, враховуючи травматичність Куртуа і відсутність досвіду вихованця "вершкових" – це ризикований варіант.

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Для нас найцікавішою виглядає опція дострокового повернення Луніна... ще цього літа. Так-так, подібний варіант залишається цілком легальним, оскільки Андрій ще не дебютував за Вальядолід. Хоча Marca і поінформувала, що "вершкові" гарантували екс-гравцю Зорі місце запасного голкіпера через сезон, Реал все ще може розірвати орендну угоду за нових умов. Пікантності цьому варіантові додає те, що воротар збірної України потрапив у заявку на матч 2-го туру Прімери проти... мадридського клубу, якому належить.

Не виключено, що головний тренер клубу Роналдо наважиться випустити Луніна, аби той гарантовано нікуди вже не дівся в поточному сезоні. Адже Вальядолід днями позбувся другого воротаря Каро і відпустити тепер ще й Андрія буде повним провалом. Команда залишиться з одним не завжди надійним Масіпом і хлопцями з дубля. Наставник "пусели" Серхіо Гонсалес досить нервово прокоментував переполох з воротарями Реала.

"Лунін перебуває з нами. Якщо Навас піде, Реал повинен буде підшукати собі іншого воротаря. Не існує жодного пункту контракту, в якому йдеться про матчі Луніна. Ми на таке не дивимось. Йому потрібно буде виграти конкуренцію в Масіпа", – повторив свою жорстку позицію колишній гравець і тренер каталонського Еспаньйола. Купівля Вальядоліда легендою Реала стала плюсом для клубу, вважає Серхіо. "Усе, що він робив досі, було добрим. Роналдо дозволяє нам працювати і цінує наші зусилля", – додав керманич. Натякає, що бразилець не вимагатиме дати ігровий час Луніну всупереч волі тренера?

Не менш однозначно висловився і Зінедін Зідан у справі потенційного трансферу Наваса, який напередодні в Іспанії називали дуже близьким до оформлення. "Відхід Кейлора? Я не бачу цієї команди без нього, бо це важливий гравець Реала. Завжди ним був і завжди буде. Такий варіант не беру до уваги. Хто міг би його замінити? Я цим не займаюсь. Навас – зараз тут, а ми не можемо контролювати того, що відбувається зовні. Він не казав мені, що хоче піти. Кейлор бажає тут бути і грати. Ціную його роботу в цьому напрямку. Він завжди буде професіоналом, а я розраховую на всіх – у моєму розпорядженні 24 гравці", – підсумував французький фахівець.

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