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Навас попросив Реал відпустити його до іншого клубу, – Marca

08:24 935 Читать на русском
Навас попросив Реал відпустити його до іншого клубу, – Marca
Кейлор Навас / Reuters

Голкіпер Реала Кейлор Навас бажає покинути мадридський клуб цього трансферного вікна.

Голкіпер мадридського Реала Кейлор Навас звернувся до керівництва Реала з проханням продати його, повідомляє Marca.

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За даними джерела, 32-річному костариканцю повідомили, що він буде другим номером у команді після Тібо Куртуа. Відзначається, що Навас не згоден з такою роллю, і бажає бути основним голкіпером у своєму новому клубі.

Раніше повідомлялось, що в послугах Наваса зацікавлений ПСЖ. Додамо, що Реал не готовий відпускати голкіпера безкоштовно.

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