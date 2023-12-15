"Ми пишаємося тим, чого досягли цього року. Можна з упевненістю говорити, що наступного сезону Жирона залишиться у Ла Лізі, тому перше завдання ми виконали. Тепер можна працювати над контрактами наших гравців та думати про підсилення складу.

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Зараз команда веде боротьбу за єврокубки, це наша нова мета. Ми готові до цього, але свої амбіції потрібно підтверджувати на полі щотижня", – цитує Гелі AS.

Нагадаємо, після 16-ти турів Жирона очолює турнірну таблицю Ла Ліги, набравши 41 очко (і на 2 пункти випереджає мадридський Реал). Головною складовою успіху каталонців у поточному сезоні є дует Довбика та Циганкова: українці у 16 матчах за каталонців на двох забили 11 голів і віддали 9 асистів.

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