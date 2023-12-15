"Мы гордимся тем, чего достигли в этом году. Можно с уверенностью говорить, что в следующем сезоне Жирона останется в Ла Лиге, поэтому первую задачу мы выполнили. Теперь можно работать над контрактами наших игроков и думать об усилении состава.

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Сейчас команда ведет борьбу за еврокубки, это наша новая цель. Мы готовы к этому, но свои амбиции нужно подтверждать на поле каждую неделю", – цитирует Гели AS.

Напомним, после 16-ти туров Жирона возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 41 очко (и на 2 пункта опережает мадридский Реал). Главной составляющей успеха каталонцев в текущем сезоне является дуэт Довбика и Цыганкова: украинцы в 16 матчах за каталонцев на двоих забили 11 голов и отдали 9 ассистов.

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