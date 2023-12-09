Реал не зумів переграти Бетіс на виїзді (1:1) у 16 турі чемпіонату Іспанії. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Карло Анчелотті здивував своїм складом на зустріч проти "зелених". Очікувалося, що Кепа повернеться у старт після травми, утім, Андрій Лунін зайняв місце у воротах.

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Бетіс, як і належить господарям поля, зі стартовим свистком активно пресингував. Старання команди Пеллегріні призвели до кількох ударів, але вони не несли небезпеку для Реала. Андрій Лунін впевнено забирав м'яч. Мадридці намагалися в позиційній атаці створити гол. На шостій хвилині у Модріча був прекрасний шанс, утім, хорват невдало пробив головою.

На 17 хвилині Браїму Діасу вдалося відрити рахунок у матчі. Судді взяття воріт скасували через офсайд. Попри те, що мадридці контролювали хід гри, Бетіс знаходив простір для своїх атак. На 36 хвилині господарі організували найнебезпечніший момент першого тайму. Айозе Перес спочатку класно віддав на Жозе під удар, а після того, як м'яч від захисника знову потрапив до гравця, пробив з гострого кута. Лунін шикарним сейвом став на заваді голу. В першому таймі українець тричі вступав в гру і кожен раз демонстрував свою силу.

По перерві Бетіс атакував активніше. На 50 хвилині Айозе знову став ключовою фігурою моменту. Він вивів на ударну позицію Іско, але Лунін зіграв фантастично. Українець здійснив черговий сейв. Через невеликий проміжок часу Реал відкрив рахунок. Діас асистував, а Беллінгем з гострого кута поклав м'яч у сітку воріт.

Мадридці спробували заспокоїти гру і контролювали матч. Утім, Бетіс свій шанс на контратаку отримав. Жозе непогано протягнув м'яч до воріт мадридців, віддав на Руйбаля, який потужним дальнім ударом з-за меж штрафної не залишив шансів Луніну врятувати Реал від гола.

На 89 Іско мав чудову нагоду забити, відгукнувшись на простріл з флангу, але влучив у стійку. Здавалось, що на кінцівку у Бетіса залишилось більше сил, оскільки мадридці нічого після голу Джуда створити не змогли. У доданий час господарі мали фантастичну можливість вирвати перемогу. На заваді знову став Андрій Лунін, який витягнув м'яч з-під поперечини. У підсумку зустріч закінчилася внічию 1:1.

Реал наразі перебуває на першій сходинці з 39 балами. Жирона відстає на один пункт, але команда Циганкова та Довбика зіграє в неділю, 10 грудня. Бетіс перебуває на сьомій сходинці з 26 очками.