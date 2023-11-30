Іспанський півзахисник Ансу Фаті, що нині виступає на правах оренди за Брайтон, пропустить близько двох місяців.

Півзахисник Брайтона Ансу Фаті отримав травму в матчі 13-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Ноттінгема.

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Як повідомляє Goal.com, у іспанця діагностовано травму литкового м'яза. За прогнозами лікарів, 21-річний футболіст пропустить щонайменше два місяці.

Нагадаємо, Ансу Фаті виступає за Брайтон на правах оренди з Барселони без опції викупу. За команду Роберто Де Дзербі вінгер зіграв 14 матчів у всіх турнірах, забив 4 голи і віддав один асист.

Раніше Фаті вважався головним талантом Барселони, але отримав серйозну травму, після якої досі не може повернутися до колишньої форми.

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