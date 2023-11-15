Головний клубний турнір Європи повноцінно розпочався і для жінок. Представників України в групі немає, але ЛЧ готова компенсувати це низкою захопливих протистоянь.

Стартував груповий етап Ліги чемпіонів серед жінок сезону 2023/24. "Футбол 24" разом з партнером HLIBNY DAR розповідає про особливості цього турніру, фаворитів та найцікавіші протистояння, на які варто звернути увагу.

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В основному раунді жіночої ЛЧ беруть участь вдвічі менше команд, ніж у чоловіків. Через це груповий етап стартує аж у листопаді. Оскільки у плей-офф не буде стадії 1/8 фіналу (гра на вибування почнеться з чвертьфіналів), то відставання в календарі легко надолужують.

Ще одна відмінність від чоловічого турніру полягає в розподілі сил. Звісно, є кілька команд які однаково успішні на обох фронтах. Водночас серед жінок знайдеться кілька несподіванок для тих, хто не дуже уважно стежив за цим видом спорту. Також слід звернути увагу на таку особливість, як мінливість. Зокрема, Арсенал і Вольфсбург цьогоріч вилетіли в кваліфікації, а це, між іншим, чинні півфіналіст та фіналіст відповідно.

Де дивитися Лігу чемпіонів серед жінок 2023/24? Організатори роблять усе можливе, аби максимально популяризувати це змагання. Тож усі матчі можна дивитися у прямому ефірі у вільному доступі. Жодної плати, як за топові турніри чоловіків. На території України жіночу ЛЧ можна дивитися на YouTube-каналі DAZN Women's Football.

Весь світ уважно спостерігає за Лігою чемпіонів. Не залишайся осторонь футбольного протистояння та вболівай за улюблені команди. А створити особливу атмосферу допоможе HLIBNY DAR.

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Група A

Барселона, Бенфіка, Айнтрахт Франкфурт, Русенгорд

Ефект дежавю. Майже ідентичний квартет був торік – лише замість Айнтрахта Франкфурт був інший німецький клуб (Баварія). Перше місце без інтриги повинна забирати Барселона. Чинні переможниці Ліги чемпіонів не стали слабшими. Навіть навпаки – Алексія Путельяс позбулася проблем зі здоров'ям і готова грати. Окрім того, Бонматі (володарка "Золотого м'яча") Паральюело, Ошоала, Хансен, Кальдентей – каталонський клуб зібрав у себе своєрідну жіночу збірну світу. Ціль Барси очевидна – захистити титул.

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Шведський Русенгорд був останнім у групі торік, і сумнівно, що щось зміниться. За друге місце повинні боротися Бенфіка та Айнтрахт Франкфурт. Для німецького клубу формально це дебютний сезон в Лізі чемпіонів. Однак колись Франкфурт був гегемоном на континенті, вигравши чотири ЛЧ та ще двічі гравши у фіналі. Більше здобутків лише у французького Ліона. Ті часи минули, й зараз славетний клуб намагається повернутися на вершину, об'єднавшись з Айнтрахтом.

Група B

СК Бранн, Ліон, Славія Прага, Санкт-Пьольтен

Тут також не буде інтриги в боротьбі за перше місце. Ліону дісталася занадто слабка група. Але секрет успіху француженок зовсім не в цьому. На відміну від чоловіків, які цього сезону лишень пробивають дно, жіночий Олімпік домінує у Франції та буде головний претендентом на те, аби завадити Барселоні знову виграти Лігу чемпіонів. Про силу Ліона говорить вже той факт, що вони змогли переманити з ПСЖ Кадідіату Діані. Якщо хочете порівняння, то це такий собі Мбаппе серед жінок.

Решта учасників квартету можуть лишень радіти, що в кваліфікації ЛЧ є шлях чемпіонів. Ні Бранн, ні Славія, ні Санкт-Пьольтен не претендують на щось серйозне, але хтось із них вийде у плей-офф. Найбільше шансів у австрійок, адже вони будуть в тонусі. Національні чемпіонати Чехії та Норвегії завершуються. Окрім того, Санкт-Пьольтен торік також грав зі Славією й зумів у цих протистояннях взяти чотири очки.

Група C

Аякс, Баварія, ПСЖ, Рома

Справжнісінька "група смерті", де все очевидно лише для Аякса. Амстердамцям буде важко набрати бодай одне очко. Про щось більше смішно навіть мріяти. Також складно буде ПСЖ. Не зумівши повноцінно скинути Ліон з вершини, парижанки пішли на перезавантаження. Влітку команду покинули 10 футболісток, замість них підписали 8 нових. У якомусь слабшому квартеті в ПСЖ були б хороші шанси на вихід, але в цих умовах потрапляння в плей-офф буде сенсацією.

Перші два місця будуть за Ромою та Баварією. Два максимально збалансовані колективи, які планомірно прийшли до успіху. "Джалороссі" у кваліфікації вибили полтавську Ворсклу, показавши українкам, як далеко їм до такого рівня. Баварія торік була єдиною командою, яка зуміла обіграти Барселону на її шляху до перемоги в Лізі чемпіонів. Словом, протистояння чемпіонок Італії та Німеччини стануть справжньою окрасою групового етапу.

Група D

Челсі, Хакен, Париж, Реал Мадрид

Ще один дуже сильний квартет. Шведський Хакен не претендуватиме на щось серйозне, а от Париж – цілком. Французький клуб вже створив дві грандіозні сенсації в кваліфікації, вибивши Арсенал і Вольфсбург (чинного фіналіста). Недавнє фіаско від Ліона з рахунком 1:6 породило сумніви щодо сили команди, але Ліга чемпіонів, як відомо, це зовсім інший турнір.

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Якщо ж Париж не сплутає карт, то ключовим у групі D стане протистояння Реала і Челсі. Мадридці лише три роки в жіночому футболі, а вже грали в плей-офф Ліги чемпіонів, з кожним сезоном стаючи все кращими. Однак Челсі – це ще вищий рівень. Найкраща команда Англії надзвичайно мотивована. Емма Хейз в кінці сезону піде в збірну США. За 12 років на чолі лондонців вона не виграла лише Лігу чемпіонів. Команда надзвичайно мотивована влаштувати тріумфальне прощання для своєї тренерки.