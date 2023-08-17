СК Дніпро-1 у протистояння зі Славією є очевидним андердогом. Поразка у Празі нікого б не здивувала – команда Індржиха Трпішовскі хоч і слабша за Панатінаїкос по іменах, але набагато цікавіша в плані командної роботи. Зокрема, чехи значно інтенсивніші в роботі без м'яча, що компенсовує простоту в позиційному наступі.

Славія працює через швидкі флангові (контр)випади, які здебільшого завершуються кросами. Фулбеки регулярно йдуть уперед – вони перевантажують фланги, забігають за спини, комбінують з нападниками й заповнюють зони завершення. Завдяки своїй інтенсивності в боротьбі й пресингу вони швидко виграють підбирання після подач і прострілів, швидко перезавантажуючи атаку.

За всіма цифрами український колектив поступається підопічним Індржиха Трпішовскі, а за тиждень до першої зустрічі СК Дніпро-1 ще й залишився без Довбика. Прямо перед матчем на "Еден Арені" прихворів Піхальонок, тож поразка не мала б дивувати – і навіть розгром можна було б зрозуміти. "Жовто-чорні" у підсумку й отримали розгром, однак навіть за таких поблажок шокували рівнем свого футболу.

Власне, футболу там і не було. Як і тактики. Підопічні Олександра Кучера просто не розуміли, що робити на полі. Дві третини володінь СК Дніпра-1 завершувались на власній половині, а перший удар по воротах команда завдала аж на 85-й хвилині – пострілу ж з меж штрафного довелося чекати ще довше. Не менш жахливо "жовто-чорні" виглядали і без м'яча.

Навіть залишившись у більшості на цілих півгодини й випустивши Піхальонка, "спортклубівці" нічого не створили. Ба більше – Славія продовжила домінувати і вдесятьох, забила третій гол і мала кілька нагод для четвертого. У підсумку, додому СК Дніпро-1 приїхав з рахунком 0:3, після якого шанси на прохід в плей-офф ЛЄ залишаються тільки на папері.

Експерти й вболівальники відчайдушно шукали крайніх. Справедливо, що найбільше дісталося Олександру Кучеру, адже по тактичних і кадрових рішеннях питань дуже багато – втім, списувати всі проблеми на коуча неправильно. У Празі вистачало епізодів, де футболісти самі тупцювали на місці, маючи купу простору попереду.

Причому в УПЛ нічого не змінюється ні до, ні після єврокубків. "Спортклубівцям" важко навіть з Минаєм і Поліссям, не кажучи вже про Славію – гри немає навіть за наявності Піхальонка на полі. До цього слід додати втому від постійних виїздів (вони дійсно виснажують) та проблеми з тонусом лідерів. Ось такий він, нинішній СК Дніпро-1.

Кадрова ситуація

Травмовані: Мірошніченко (під питанням), Третьяков, Волинець

Дискваліфіковані: Огбу (Славія)

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Славія

СК Дніпро-1: Кінарейкін – Адамюк, Сарапій, Сваток, Кравець – Бабенко, Бланко – Лєднєв, Піхальонок, Рубчинський – Гуцуляк

Славія: Коларж – Масопуст, Влчек, Голеш, Провод – Зафейріс, Дорлі – Шранц, Лінгр, Юречка – Ван Бурен

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

У таких випадках заведено говорити про шанси на камбек, про необхідність раннього гола й правильного налаштування. Було б правильним згадати матч проти Панатінаїкоса в Афінах, коли СК Дніпро-1 ледь не відігрався з сумарних 0:3 – щоправда, про два пропущені голи й повну перевагу греків у якості роботи з м'ячем забути неможливо.

А це був значно потужніший СК Дніпро-1, з Довбиком. Нині ж треба бути об'єктивним – шансів на Лігу Європи у підопічних Олександра Кучера немає. Можна було б сподіватись на просту перемогу без надій на прохід, адже Славія не має особливої мотивації, однак з нинішнім футболом "жовто-чорних" навіть у такий результат не віриться. В кращому випадку "спортклубівцям" світить нічия.