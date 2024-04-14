"Коли граєш за таких умов і маєш на одного футболіста менше, то не завжди можеш атакувати, бо бракує одного гравця на полі. Тоді тобі доводиться бути дуже організованим, закривати простір, коли суперник хоче реалізувати певні моменти, – і ми це робили ідеально. Але я розповім вам історію цієї гри, щоб у вас не залишилося запитань.

Ворскла – Шахтар – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Дивіться, я дуже пишаюся своєю командою, тим, як ми грали перші 55 хвилин, це був висококласний футбол. Єдине, що можу сказати: ми дійсно повинні були забити на один або два голи більше. Але це футбол. Ми лідирували, дуже добре грали, дуже добре розпочали другий тайм, контролювали гру, а потім був той епізод, коли ми отримали червону картку. І настав момент, коли потрібно захищатися набагато більше, ніж хотілося б.

Але навіть тоді ми намагалися створювати моменти, хоча, звісно, це було неможливо, бо ми мали на одного футболіста менше. Однак те, що ми показали в другій частині гри, коли грали без одного гравця: організація захисту, структура, дисципліна, характер, менталітет – це було також на високому рівні. Тож це частина гри, ти не можеш увесь час атакувати, коли маєш на гравця менше, особливо за таких обставин.

Коли відновляться Ракицький та Егіналдо? Вони знову травмувалися, Ярослав і Егіналдо, тому, на жаль, вони не змогли бути з нами. Але ми очікуємо, що за кілька днів вони повернуться на поле і продовжать працювати з командою. Наразі вони тренуються за індивідуальною програмою, бо коли ти маєш повторну травму, потрібно більше часу, щоб повернутися до командних занять. Тому вони роблять кроки, але вони ще не готові", – наводить слова Пушіча офіційний сайт Шахтаря.

Шахтар домучив перемогу над Ворсклою в матчі УПЛ та відірвався від Динамо – вилучення Зубкова, магія Судакова і Кевіна