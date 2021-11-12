"Сам зараз сиджу і читаю, що Валерій Пересоляк "охолов до команди та втратив емоції до клубу. Він припинив фінансування Миная. Ніхто з клубу не розуміє, що буде далі". Навіть не знаю, звідки взялася у журналістів ця інформація. Може, хтось від себе написав. Жодних проблем зараз немає, все фінансується. Може, є невеликі затримки зарплати, але це ніби нормально. Я поки не знаю, сам ще не розібрався, коли гравці зарплату одержують – може у 15-х числах, може у 20-х.

Минай залишився без фінансування – власник розчарувався останніми результатами команди, – джерело

Можу сказати, що буквально два дні тому я розмовляв із президентом клубу – ні до чого він не охолонув, жодного негативу. Ми поговорили з ним, він сказав: "Ігорю, не хвилюйся, все нормально". Так, не зовсім на тому місці ми перебуваємо але з тих ігор, які пройшли під моїм керівництвом… Так, це футбол, не забиваєш ти – забивають тобі. Проте, хороші моменти були і з Десною, і з Рухом, і з Маріуполем. Звичайно, на хлопців, на мене, на керівництво – на всіх давить результат. Але й часу поки що пройшло мало, лише місяць пропрацювати з командою.

Але плани є, бажання у хлопців також. Погано, звичайно, що в нас через картки випали чотири особи основного складу. З одного боку, незамінних, як і ні, з іншого – ми все-таки не Динамо і не Шахтар, у нас кожна бойова одиниця на вагу золота. Але нічого, готуємось зараз до матчів з Інгульцем, з Колосом. Само собою, на нас чекає битва з Динамо. Завтра зіграємо спаринг проти Львова. Слава Богу, всі здорові. Якось викручуватимемося з ситуації, що склалася", – поділився Леонов у коментарі Footboom.

Нагадаємо, з'явилась інформація, нібито президент Миная Валерій Пересоляк настільки розчарувався результатами команди, що припинив фінансування клубу.

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