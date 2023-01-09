Маліновський сьогодні, 9 січня, прибуде в Марсель, аби підписати контракт з місцевим Олімпіком, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Маліновський стане гравцем Марселя – Романо озвучив суму трансферу та дату медогляду

Документи вже підписані між італійським та французьким клубами. Українець пройде медогляд та поставить підпис під контрактом, розрахованим до 2027 року, зазначив журналіст Ніколо Скіра.

Аталанта заробить на переході хавбека збірної України 10 мільйонів євро, ще 3 передбачені у вигляді бонусів. Маліновський гратиме в оренді пів року, а потім стане повноцінним гравцем Марселя – в угоді прописана обов'язкова опція викупу.

Нагадаємо, Руслан у минулому сезоні був лідером "Богині", але у поточній кампанії втратив довіру Джан П'єро Гасперіні, тому грав вкрай мало – 15 неповних матчів, гол та два асисти. Transfermarkt оцінює українця у 18 мільйонів євро.

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