Півзахисник збірної України Руслан Маліновський наближається до свого переходу в Марсель.

Українця разом з його дружиною Роксаною помітили в одному з аеропортів Франції, повідомляє журналіст Роман Кравченко.

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Раніше повідомлялось, що Маліновський стане гравцем Марселя до 2027 року, а трансфер обійдеться в 10 млн євро + 3 бонусами. Руслан гратиме на правах оренди пів року, після чого Олімпік зобов'язаний викупити хавбека.

Нагадаємо, Руслан у минулому сезоні був лідером "Богині", але у поточній кампанії втратив довіру Джан П'єро Гасперіні, тому грав вкрай мало – 15 неповних матчів, гол та два асисти. Transfermarkt оцінює українця у 18 мільйонів євро.

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