Після свого переїзду в Румунію українець ніяк не може набрати оптимальну форму. Наразі він лише тричі грав за ЧФР Клуж в офіційних матчах, не провівши на полі 90 хвилин навіть сумарно.

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"Коноплянка тут вже три місяці, на жаль, у нього були проблеми протягом тривалого часу. Сьогодні я дав йому 35 хвилин. Він повернувся після невдалого періоду, але впорався добре. Думаю, що він гравець, який може нам допомогти, якщо буде в хорошій фізичній формі", – сказав Мадорліні про свого підопічного для PRO Sport.

Нагадаємо, повернення Коноплянки на поле відбулося у вчорашньому матчі ЧФР Клуж з Оцеулом (0:0). Перед цим Євген грав за свій румунський клуб ще в кінці серпня.

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