"Знаєте, чому це не може бути таким випадком, як з Баптістою? Він за місяць заробляв стільки, скільки Коноплянка за цілий період. Тому це не можна порівняти. Не знаю точно, за скільки місяців він стільки отримає, але це точно багато часу.

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Повірте мені, є велика різниця. Я не говорив про Коноплянку, тому що поки він не грав або грав дуже мало. Важко сказати, що він є справжнім чітким рішенням, порівняно з Каморою, який грав, чи Манеа, якого ми знаємо", – сказав Балай для FANATIK.

Нагадаємо, минулого літа Євген Коноплянка приєднався до ЧФР Клуж, але відтоді лише двічі виходив на футбольне поле. Українець зіграв 16 хвилин проти Адана Демірспор і 7 хвилин у дербі проти команди Універсітатя Клуж. Жуліо Баптіста також був помпезним трансфером клубу, але зіграв у Румунії лише три матчі.

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