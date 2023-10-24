После своего переезда в Румынию украинец никак не может набрать оптимальную форму. Пока он лишь трижды играл за ЧФР Клуж в официальных матчах, не проведя на поле 90 минут даже суммарно.

Коноплянка прервал серию без игровой практики, длившейся более двух месяцев

"Коноплянка здесь уже три месяца, к сожалению, у него были проблемы в течение длительного времени. Сегодня я дал ему 35 минут. Он вернулся после неудачного периода, но справился хорошо. Думаю, он игрок, который может нам помочь, если будет в хорошей физической форме", – сказал Мадорлини о своем подопечном для PRO Sport.

Напомним, возвращение Коноплянки на поле произошло во вчерашнем матче ЧФР Клуж с Оцеулом (0:0). Перед этим Евгений играл за свой румынский клуб еще в конце августа.

Коноплянку защищает президент клуба – украинца не хотят называть провалом уровня экс-звезды Реала