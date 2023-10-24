Чемпіонат Румунії, 13 тур

ЧФР Клуж – Оцеул – 0:0

Один із лідерів першості на власному полі не зумів пробити оборону Оцеула, який іде в середині турнірної таблиці. Матч завершився без голів, тож ЧФР Клуж залишився другим і дозволив Стяуа збільшити відрив до трьох очок.

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Одним із тих, хто мав би змінити перебіг матчу, повинен був стати Євген Коноплянка, якого випустили на поле на 65 хвилині. Українець встиг здійснити дві успішні спроби дриблінгу та віддав дві точні передачі з чотирьох спроб, також вінгер 9 разів виконував кроси, але лише один із них був успішним.

До слова, це був лише третій матч Коноплянки у складі ЧФР Клуж. Понад два місяці Євген провів без ігрової практики.