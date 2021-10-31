"Наш гравець – Ренан – не виконав передматчеву установку і не перебував у тій точці, де ми просили. Якби він усе зробив правильно під час кутового суперника, то м'яч просто не дійшов би до гравця, який забив гол.

Колос – Львів – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Нам не вистачає виконавської майстерності. Ми володіли територіальною перевагою, комбінували, але входу до штрафного майданчика та гольових моментів було мінімум.

Заміни, які ми використовували, лише послабили нас. Наприкінці матчу ми хотіли додати завдяки свіжим гравцям, але все виявилося зовсім навпаки", – сказав Кузнєцов у програмі "УПЛ ONLINE".

Львів мінімально здолав Колос на виїзді та перервав 3-матчеву серію невдач