Колос – Львів – 0:1 – відео гола та огляд матчу
17:04 - Читать на русском
Колос поступився Львову в рамках 13-го туру Прем'єр-ліги. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".
Колектив Олега Дулуба був налаштований перемогти і зробив для цього більше, ніж суперник. Щоправда, долю зустрічі вирішив лишень один гол, який собі у актив записав Олександр Романчук.
Львів мінімально здолав Колос на виїзді та перервав 3-матчеву серію невдач
Відтак, Львів здобув першу з 26 вересня перемогу та наблизився впритул до Колоса. Тепер команди розділяє 1 очко. "Хлібороби" посідають 11-те місце (11 пунктів), а Львів – 12-й (10 балів).
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter