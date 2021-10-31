Колос поступився Львову в рамках 13-го туру Прем'єр-ліги. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

Колектив Олега Дулуба був налаштований перемогти і зробив для цього більше, ніж суперник. Щоправда, долю зустрічі вирішив лишень один гол, який собі у актив записав Олександр Романчук.

Львів мінімально здолав Колос на виїзді та перервав 3-матчеву серію невдач

Відтак, Львів здобув першу з 26 вересня перемогу та наблизився впритул до Колоса. Тепер команди розділяє 1 очко. "Хлібороби" посідають 11-те місце (11 пунктів), а Львів – 12-й (10 балів).