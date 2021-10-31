"Наш игрок – Ренан – не выполнил предматчевую установку и не находился в той точке, где мы просили. Если бы он все сделал правильно во время углового соперника, то мяч просто не дошел бы до игрока, забившего гол.

Колос – Львов – 0:1 – видео гола и обзор матча

Нам не хватает исполнительского мастерства. Мы владели территориальным преимуществом, комбинировали, но входов в штрафную и голевых моментов было минимум.

Замены, которые мы использовали, только ослабили нас. В конце матча мы хотели добавить благодаря свежим игрокам, но все оказалось совсем наоборот", – сказал Кузнецов в программе "УПЛ ONLINE".

Львов минимально одолел Колос на выезде и прервал 3-матчевую серию неудач