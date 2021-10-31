Розпочали команди активно. Волинець вже на 2-й хвилині вступив у гру, впіймавши дальній удар когось із львів'ян. Ковалівці відповіли зі стандарту – Саків подав, Павловець продовжив на дальню стійку, та там нікого з "хліборобів" не було.

Стартовий спалах, однак, змінився затишшям. Наступний напівмомент виник у середині тайму. Однак, після прострілу Політила дует "містян" завадив пробити один одному. Натомість ще один навіс Саківа став здобиччю Ільющенкова.

Після чергового відрізку з безкінечною боротьбою у центрі поля нова нагода виникла перед перервою. На 45-й хвилині Львів отримав право на штрафний на відстані 25-ти метрів. Волинець, хоч із труднощами, але впорався з ударом Брікнера.

Друга половина стартувала атаками Львова. Перша з них завершилася кутовим. Та Романчук після навісу від прапорця пробив головою над воротами.

Наступний момент ковалівці "привезли" самі. Нгамба перехопив пас назад на голкіпера та віддав на Нича, а той у продовженні перспективної атаки віддав Довгому. Але так, що ні пробити, ні бодай наздогнати м'яч хавбек не зумів.

Далі ж суперника знову "випали" з гри хвилин на 30, зосередившись на мікроепізодах у центрі поля. Та на 83-й хвилині гостям таки вдалося відкрити рахунок. Це Олександр Романчук добив м'яч у сітку після того, як Волинець парирував удар Ернеста.

Цей м'яч виявився переможним. Львів здобув першу з 26 вересня перемогу та наблизився впритул до Колоса. Тепер команди розділяє 1 очко. "Хлібороби" посідають 11-те місце (11 пунктів), а Львів – 12-й (10 балів).

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