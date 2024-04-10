"Була розмова з президентом клубу після останнього матчу? Дивіться, у нас є діалог. Була розмова і після останнього матчу, і передостаннього. Просто не хотілося, щоб було враження нерозуміння того, що відбувається.

Металіст 1925 врятував нічию проти Колоса завдяки розкішній гарматі від екс-форварда Шахтаря

Є спортивні директори, президент клубу. Ми працюємо в команді. Не знаю, подобається це комусь чи ні, але йшло так від самого початку. В принципі у нас нормальні стосунки – це підводячи до того, які розмови. Є відверті розмови, ми обговорюємо. Говоримо, чого не вистачає, чому так трапляється.

Я абсолютно в цьому плані відвертий та говорю те, що є. Президент поки що підтримує. Є розуміння, чому так складається ситуація. Розумію, щодо мене як молодого тренера є надія на мій прогрес. Через такі ситуації ростеш. Наскільки швидко вийде – не знаю. Але в нас є відкритість. Нема такого, що програли – хоп, і якесь рішення приймається.

Є розмова щоденно. Ми всі в цьому процесі. Всі розуміють, як ми тренуємося, що робимо, кого купуємо, хто йде, чому. Це не так, що якісь хаотичні рішення. Чи сказав президент чітко, що працюємо до кінця сезону? Ви підводите. Ну дивіться, як до кінця сезону, такої розмови не було. Є підтримка від президента, є підтримка команди", – поділився Вишняк в інтерв'ю ТаТоТаке.

Динамо дарує 4 мільйони, Шахтарю вручають золоті медалі – дубль п'ятою, судді знову чудять, безвихідна ситуація лідерів