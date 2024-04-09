Київське Динамо в останньому турі УПЛ своєю осічкою у, здавалося б, прохідному матчі проти черкаського ЛНЗ (1:1) практично позбавило вболівальників інтриги у боротьбі за золото цьогорічної першості. Відставання від Шахтаря, який йде першим, становить вже 4 очки і є великі сумніви, що "гірники", які набрали непоганий хід, підпустять до себе найближчих конкурентів.

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