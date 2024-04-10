"Был разговор с президентом клуба после последнего матча? Смотрите, у нас есть диалог. Был разговор и после последнего матча, и предпоследнего. Просто не хотелось, чтобы было впечатление непонимания того, что происходит.

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Есть спортивные директора, президент клуба. Мы работаем в команде. Не знаю, нравится это кому-то или нет, но шло так с самого начала. В принципе у нас нормальные отношения – это подводя к тому, какие разговоры. Есть откровенные разговоры, мы обсуждаем. Говорим, чего не хватает, почему так случается.

Я абсолютно в этом плане откровенный и говорю то, что есть. Президент пока поддерживает. Есть понимание, почему так складывается ситуация. Понимаю, относительно меня как молодого тренера есть надежда на мой прогресс. Через такие ситуации растешь. Насколько быстро получится – не знаю. Но у нас есть открытость. Нет такого, что проиграли – хоп, и какое-то решение принимается.

Есть разговор ежедневно. Мы все в этом процессе. Все понимают, как мы тренируемся, что делаем, кого покупаем, кто уходит, почему. Это не так, что какие-то хаотичные решения. Сказал ли президент четко, что работаем до конца сезона? Вы подводите. Ну смотрите, как до конца сезона, такого разговора не было. Есть поддержка от президента, есть поддержка команды", – поделился Вишняк в интервью ТаТоТаке.

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