Металіст 1925 міг розпочати зі швидкого гола, але Фесюн здійснив сейв після пострілу Сидорова. Пізніше класна нагода була у Юсова, але той з вигідної позиції пробив вище воріт. Колос відповів двома моментами Рангеля. Перший був досить простим для Мозіля, а от друга спроба бразильця вийшла результативною – Рангель переправив м'яч у нижній кут після подачі Цурікова.

Чорноморець завдав Олександрії першої справжньої поразки в році – ляпи майбутнього гравця Динамо ледь не вкрали перемогу

Після цього ковалівці захопили контроль над м'ячем, а моменти у грі зникли аж до останніх хвилин тайму, коли Топалов слабко пробив з-за меж штрафного після розіграшу кутового. А друга половина розпочалась з гола Металіста 1925. Дуже швидко харків'яни заробили кутовий, а після його розіграшу Борячук зважився на удар метрів з 30-ти – м'яч влетів у самісінькій верхній кут без шансів для воротаря.

Імереков міг вивести Металіст 1925 вперед – Максим замкнув навіс з кутового, але влучив у поперечку. Колос відповів через 10 хвилин – Рангель віддав на Цурікова, але з його ударом впорався Мозіль. Втім, після цього моментів поменшало, а по-справжньому гострих шансів вже не виникало – Колос та Металіст 1925 розійшлись миром.

Таким чином, Металіст 1925 залишився передостаннім з 17 очками, а Колос застряг у середині турнірної таблиці – 9 місце та 25 пунктів у активі.

Верес розгромив Оболонь і очолив групу аутсайдерів УПЛ – промахи по порожніх воротах не стали проблемою