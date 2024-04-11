Арбітрів призначили на матчі 24-го туру УПЛ жеребкуванням – відомо, хто розсудить матчі Динамо та Шахтаря
Комітет арбітрів Української асоціації футболу офіційно призначив суддів на поєдинки 24-го туру – цього разу за інноваційною процедурою.
Інноваційна процедура жеребкування арбітрів на матчі вже була протестована на півфіналах Кубка України. Тепер же суддів обрали на поєдинки 24-го туру УПЛ за допомогою жеребу, повідомляє офіційний сайт УАФ.
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13 квітня
13:00 – Оболонь – Минай – головний арбітр – Микола Козиряцький, арбітр VAR – Андрій Коваленко.
15:30 – Олександрія – Динамо – головний арбітр – Олексій Деревінський, арбітр VAR – Семен Шлончак.
18:00 – Рух – Кривбас – головний арбітр – Микола Балакін, арбітр VAR – Віталій Романов.
14 квітня
13:00 – Ворскла – Шахтар – головний арбітр – Олександр Омельченко, арбітр VAR – Денис Шурман.
15:30 – Зоря – Чорноморець – головний арбітр – Володимир Новохатній, арбітр VAR – Дмитро Панчишин.
18:00 – Полісся – Колос – головний арбітр – Олександр Афанасьєв, арбітр VAR – Роман Блавацький.
15 квітня
15:30 – ЛНЗ – Верес – головний арбітр – Михайло Райда, арбітр VAR – Олександр Шандор.
18:00 – Металіст 1925 – СК Дніпро-1 – головний арбітр – Анастасія Романюк, арбітр VAR – Дмитро Кубряк.
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