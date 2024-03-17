"Оцінюємо Фесюна дорожче": у Колосі спростували наявність у голкіпера клаусули у 3 млн євро
Спортивний директор "хліборобів" Віталій Лисицький прокоментував чутки про переговори з Шахтарем щодо трансферу Кіріла Фесюна.
"Станом на сьогодні Кіріл Фесюн – футболіст Колоса. Нічого більше я вам сказати не можу.
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Чи йдуть перемовини з Шахтарем? А що таке перемовини? Я думаю, що Кіріл зараз дуже гарно себе показує, тому, загалом, є попит на нього, є конкретні клуби, які можуть чи хочуть звертатись до нас, щодо його трансферу.
Клаусула у 3 мільйони? Це чутки. Можу сказати, що в контракті Фесюна клаусули у 3 мільйони доларів або євро немає. Ми оцінюємо його дорожче. Я знаю як він працює, що він вміє. Думаю, що, можливо, він буде коштувати набагато дорожче. Так би хотілось мені та нашому клубу", – сказав Лисицький у коментарі УПЛ ТБ.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на фоні інтересу клубів з АПЛ і Бундесліги Шахтар вирішив активувати клаусулу в розмірі 3 млн євро і забезпечив собі трансфер. Фесюн буцімто навіть пройшов медогляд для донеччан.
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